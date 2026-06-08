Paus Leo spreekt in Spaans parlement over wereldcrisis

MADRID (ANP/RTR) - Paus Leo heeft in het Spaanse parlement een toespraak gehouden over verergerende conflicten, toenemende polarisatie en mensenrechtenschendingen. Volgens hem hebben al die zaken de wereld in een diepe crisis gestort, zei hij in een van zijn meest politieke speeches tot nu toe.

"De wereld maakt een diepgaande spirituele en culturele crisis door, die tot uiting komt in allerlei vormen van geweld, polarisatie en wederzijds wantrouwen", zei de paus in het Spaans. "Wapens kunnen een tijdelijk zwijgen opleggen, maar kunnen nooit een oprechte en duurzame vrede opbouwen."

Het is zeldzaam dat de leider van de katholieke kerk nationale parlementen toespreekt. Voor het Spaanse parlement was het voor het eerst dat een paus daar het woord mocht nemen. Leo is een week lang op bezoek in Spanje en heeft daar al onder meer met daklozen en migranten gesproken.

De Amerikaanse paus spreekt zich de laatste weken steeds meer uit over conflicten en spreekt wereldleiders aan op hun beleid.