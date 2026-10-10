Huur je deze winter een appartement aan de Spaanse kust, of verhuur je je eigen vakantiehuis? Dan teken je nu waarschijnlijk onder regels die over een paar weken al anders kunnen zijn. Spanje gaat op 29 november vervroegd naar de stembus, en de verkiezingen gaan juist over huur en verhuur. Of er vanaf 1 december btw op je vakantiewoning komt, beslist een kleine parlementscommissie in Madrid, met een meerderheid van één stem.

Wat een maand overwinteren in totaal kost, lees je in Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal. Dit stuk gaat over iets anders: hoe zeker de regels zijn waaronder je nu boekt.

Weggestemd, en een paar dagen later terug

De Spaanse regering keurde op 29 september twee noodwetten over wonen goed. Op 2 oktober werden ze in het Congres weggestemd, nadat PP, Vox en Junts tegen stemden. Daarop kondigde premier Pedro Sánchez op 5 oktober vervroegde verkiezingen aan. Die stonden eigenlijk pas voor de zomer van 2027 gepland.

Een dag later lagen de maatregelen alweer op tafel. Volgens SpanjeVandaag keurden Sánchez en zijn ministers op dinsdag 6 oktober in Madrid de twee woondecreten opnieuw goed. Volgens Newtral zijn de nieuwe teksten bijna gelijk aan de oude. De decreten werden op 7 oktober gepubliceerd in de Spaanse staatscourant BOE.

Dezelfde regels zijn in één week aangenomen, weggestemd en opnieuw ingediend. De definitieve beslissing is er nog steeds niet.

Dit kan er op 1 december veranderen

Voor Nederlanders die huren of verhuren is de btw de belangrijkste maatregel. Volgens het Spaanse ministerie van Wonen krijgen huurperiodes korter dan een maand (30 nachten) een eigen fiscaal regime met 10 procent btw, vanaf 1 december 2026. Tot nu toe was het verhuren van een vakantiewoning zonder hotelservice vrijgesteld van btw.

Btw van 10 procent: geldt voor verblijven van 30 nachten of korter, of als de verhuurder diensten levert zoals schoonmaak tijdens het verblijf.

geldt voor verblijven van 30 nachten of korter, of als de verhuurder diensten levert zoals schoonmaak tijdens het verblijf. Uitzonderingen: volgens Moncloa.com geldt de btw niet voor een verblijf van langer dan een maand, en ook niet als de woning de vaste woning van de eigenaar is.

volgens Moncloa.com geldt de btw niet voor een verblijf van langer dan een maand, en ook niet als de woning de vaste woning van de eigenaar is. Seizoenshuur: volgens Invisor moet de verhuurder de reden voor een tijdelijk contract kunnen aantonen. Een commerciële naam als 'seizoenshuur' alleen is niet genoeg.

volgens Invisor moet de verhuurder de reden voor een tijdelijk contract kunnen aantonen. Een commerciële naam als 'seizoenshuur' alleen is niet genoeg. Opeenvolgende tijdelijke contracten: sluit een verhuurder meerdere tijdelijke contracten achter elkaar, dan mag de huur volgens Newtral niet meer stijgen dan de officiële index (IRAV).

Niet alles start op hetzelfde moment. Volgens Libertad Digital geldt Real Decreto-ley 29/2026 vanaf 8 oktober, maar sommige maatregelen, zoals de nieuwe belastingregels voor bepaalde korte verhuur, gaan later in. Het tweede decreet, met de automatische verlenging van huurcontracten, start pas op 15 november.

Een commissie van 69 Kamerleden beslist

Het parlement is ontbonden. Daarom stemt nu de Diputación Permanente over de decreten, een commissie van 69 Kamerleden die tussen twee parlementen in het werk overneemt. Volgens Público hebben PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV en Podemos daar samen 35 zetels, tegenover 34 voor PP, Vox en Junts.

Dat is een kleine voorsprong. Bovendien heeft de PNV haar standpunt nog niet definitief bepaald. Ook is er volgens Público nog geen datum voor de stemming. De commissie heeft maximaal 30 dagen. Volgens Newtral moet zij voor 15 november stemmen, anders vervallen de decreten opnieuw.

Of je vakantiehuur op 1 december duurder wordt, hangt mogelijk af van één Kamerlid.

Na 29 november kan alles weer anders worden

Ook als de commissie ja zegt, is het daarmee niet voorgoed geregeld. Op 29 november kiest Spanje een nieuw Congres en een nieuwe Senaat. PP en Vox, die tegen de decreten stemden, doen het goed in de peilingen. Volgens een peiling van Sigma Dos, aangehaald door Demócrata, komen ze samen boven de absolute meerderheid uit, met 203 zetels.

Wat een nieuwe meerderheid met de regels doet, is nog niet bekend. Het schema laat wel zien waar het lastig wordt. Wie half november vertrekt en tot in februari blijft, kan in één verblijf te maken krijgen met een stemming, nieuwe btw-regels en de verkiezingen. Daarna volgt nog een periode waarin een nieuwe regering moet worden gevormd.

Wat je nu kunt doen