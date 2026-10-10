Rechter: geen onderzoek naar Philips in slaapapneu-affaire

AMSTERDAM (ANP) - De rechter heeft de verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters (VEB) en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. In 2021 vond een wereldwijde terugroepactie plaats van beademings- en slaapapneu-apparaten van een Amerikaanse dochteronderneming van Philips.

Beleggers beschuldigen het medisch-technologische concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim dat in 2021 leidde tot de terugroepactie van miljoenen beademingsapparaten voor apneupatiënten, met grote verliezen en een gedaalde beurskoers als gevolg.

De Ondernemingskamer zegt nu geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips over de slaapapneu-affaire aan het beleggend publiek "te laat, onjuist of misleidend waren".

De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt. De Ondernemingskamer oordeelt ook niet over de vraag naar de aansprakelijkheid voor schade van beleggers. "De Ondernemingskamer oordeelt in dit stadium uitsluitend over de vraag of er gegronde redenen zijn voor twijfel aan het beleid of de gang van zaken bij Philips die een onderzoek rechtvaardigen. Op die vraag luidt het antwoord: nee", staat in een verklaring.

Philips is blij met het besluit. "De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat er geen gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid of een juiste gang van zaken bij Philips. We blijven gericht op patiënten en klanten en op de uitvoering van ons plan", meldt het concern.