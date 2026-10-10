Verstappen wint sprintrace in Singapore

SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. De viervoudig wereldkampioen bleef de Ferrari's van de Brit Lewis Hamilton en Charles Leclerc uit Monaco ruim voor.

De start van de sprintrace werd ongeveer een halfuur uitgesteld door een hevige regenbui. De coureurs waren allemaal gestart op de intermediate-banden.

Het is de eerste overwinning in een sprintrace dit seizoen voor de Red Bull-coureur. Verstappen boekte afgelopen weekend zijn eerste zege in 2026 bij de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden.

Wedstrijdverloop

George Russell was op het nog natte circuit in Marina Bay in de Mercedes beter weg dan Verstappen en nam de leiding over. De Brit raakte in de tweede ronde de controle over zijn wagen kwijt en raakte de muur. Daardoor kwam er een safetycar op de baan. Ook voor Verstappens teamgenoot Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto en Sergio Pérez was de race al voorbij.

Verstappen ging bij de herstart vroeg weg en sloeg een klein gat van bijna een seconde met Lewis Hamilton in de Ferrari. De Nederlander liep daarna verder uit en zag de zege niet meer in gevaar komen. De Britse McLaren-coureur Lando Norris raakte bij een inhaalactie in de slotronde zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri, die vierde lag, en beide auto's spinden.

Kimi Antonelli, de Italiaanse leider in het kampioenschap, profiteerde van de aanrijding en eindigde als vierde. Hij behoudt de leiding in het WK.