ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OVV: Nederland onvoldoende voorbereid op gevolgen extreme regen

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 7:11
anp220126042 1
DEN HAAG (ANP) - Overheden, bedrijven en burgers in Nederland zijn onvoldoende voorbereid op onveilige situaties die kunnen ontstaan door extreme regenval. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek. Volgens de raad kan hevige regen onder meer de veiligheid van de woon- en leefomgeving aantasten. In sommige gevallen kan de regenval leiden tot maatschappelijke ontwrichting, als bijvoorbeeld de stroom uitvalt en ziekenhuizen onbereikbaar worden.
Door klimaatverandering regent het vaker, heviger en langer. OVV-lid Erica Bakkum zegt dat overheden ingrijpende maatregelen moeten nemen om dat op te vangen. "Denk aan het vergroten van de capaciteit van riolen, het creëren van meer opvangruimte voor water, het beschermen van de stroomvoorziening en de toegang tot zorg- en hulpverlening. Burgers kunnen in hun eigen woonomgeving vaak ook iets doen. Ze kunnen thuis bijvoorbeeld hun regenpijpen afkoppelen en tegels uit de tuin halen."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

113klassenfoto

Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo

Schermafbeelding 2026-01-21 134734

Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

Loading