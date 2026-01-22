ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geef op Valentijn geen giftige rozen aan iemand van wie je houdt

Klimaat, natuur en milieu
door Ans Vink
donderdag, 22 januari 2026 om 7:15
11177776_m
Over drie weken gaan we elkaar weer rozen geven. Om de liefde bevestigen, of op hoop van zegen. Maar geef dan geen rozen die vol zitten met gif.
Rode rozen lijken misschien het ultieme romantische gebaar, maar een deel van de bossen in de Nederlandse vaas is letterlijk doordrenkt met gif. Een nieuw advies van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA laat zien dat rozen en andere snijbloemen die buiten de EU zijn gekweekt vaak hoge gehaltes aan gewasbeschermingsmiddelen bevatten, soms met stoffen die in Europa niet eens meer zijn toegestaan. Volgens het RIVM kunnen sommige van die middelen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen die met bloemen werken.
Denk nou niet dat Nederlandse bloemen 'veilig' zijn. Dat zijn ze niet. Bloemen uit de Nederlandse sierteelt bevatten vrijwel altijd meetbare resten van bestrijdingsmiddelen, maar voor consumenten gaat het om zeer kleine hoeveelheden waarbij directe gezondheidsrisico’s volgens de huidige kennis beperkt lijken. Het echte probleem zit vooral bij telers en bloemisten (beroepsmatige blootstelling) en bij effecten op bijen en milieu; daar worden wel duidelijk risico’s gezien. Maar zo erg als de buitenlandse bloemen is het niet.
Het probleem zit in het gat in de regelgeving. Voor voedsel gelden strikte Europese maxima voor pesticiden, maar voor bloemen bestaan zulke grenzen niet. BuRO waarschuwt dat geïmporteerde rozen uit Afrika en Zuid‑Amerika “hoge gehaltes aan residuen van verschillende gewasbeschermingsmiddelen” kunnen dragen en daardoor risico’s opleveren voor zowel werknemers in de sector als voor het milieu, bijvoorbeeld als bloemen op de composthoop belanden. De NVWA adviseert inmiddels om rozen uit derde landen niet bij het GFT maar bij het restafval te gooien.
Voor consumenten zijn de directe gezondheidsrisico’s beperkt zolang je geen blaadjes eet, maar bloemnisten, veilingmedewerkers en chauffeurs ademen dag in dag uit pesticiden in en krijgen ze op hun huid.Onderzoek bij bloemisten vond tientallen verschillende pesticiden in urine, wat wijst op dagelijkse blootstelling met mogelijk langdurige effecten. Wie iemand echt liefheeft, kan op Valentijn daarom beter kiezen voor biologische of lokaal geteelde bloemen, of een heel ander, gifvrij gebaar: van een plant uit de buurt tot een etentje of wandeling. Liefde hoeft niet naar pesticide te ruiken. Of niks. Dat kan natuurlijk ook.

Lees ook

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopenTe giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen
Consument wil bloemen zonder gif, maar waar koop je ze?Consument wil bloemen zonder gif, maar waar koop je ze?
Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloeiPrachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei
Groene vingers voor beginners: 8 makkelijke bloemen om te kwekenGroene vingers voor beginners: 8 makkelijke bloemen om te kweken
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

113klassenfoto

Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo

Schermafbeelding 2026-01-21 134734

Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

Loading