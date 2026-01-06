OVV: oorzaak neerstorten vliegtuigje op A58 blijft onduidelijk

DEN HAAG (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft niet kunnen achterhalen wat de oorzaak is geweest van het ongeluk in juli 2024 toen een vliegtuigje neerstortte op de A58 bij Rucphen. Door het ongeluk kwam de piloot, een 67-jarige man uit Roosendaal, om het leven.

De Onderzoeksraad heeft onder meer de technische aspecten van de motor, de continuïteit van de besturing, de brandstofkwaliteit, de weersomstandigheden en de kennis en ervaring van de piloot onderzocht. "Deze factoren kunnen het neerstorten niet verklaren. Ook na grondig onderzoek zijn de acties van de piloot niet te reconstrueren." Het vliegtuig was zwaar beschadigd door de inslag en de brand die daarna ontstond en er zijn geen vluchtgegevens.

"We doen onderzoek om lessen te trekken voor de toekomst. Maar ook om nabestaanden van de piloot en andere direct betrokkenen duidelijkheid te verschaffen", zegt voorzitter Chris van Dam. "In dit geval hebben we de oorzaak niet kunnen vaststellen. We realiseren ons goed dat dat heel onbevredigend is."