Oxfam Novib: 100.000 demonstranten in Den Haag

Ruim 100.000 mensen doen mee aan de demonstratie in Den Haag, meldt Oxfam Novib, een van de organisaties die het initiatief namen voor de betoging. "Premier Schoof weigert een rode lijn te trekken. Daarom doen wij het. Nederland blijft Israël onvoorwaardelijk steunen, ondanks schendingen van het internationaal recht en meer dan 50.000 doden in Gaza", aldus een verklaring.

"Terwijl duizenden mensen nog het Malieveld proberen te bereiken, is dit nu al de grootste demonstratie van de afgelopen twintig jaar", stelt Oxfam Novib.

De betoging is een initiatief van een breed collectief van allerlei maatschappelijke en culturele organisaties, waaronder naast veel burgers ook PAX, Save the Children, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International, Oxfam Novib en The Rights Forum. Aan de oproep om in rode kleding te komen (vanwege de rode lijn) is massaal gehoor gegeven.

Een demonstratie met een vergelijkbare grootte was de klimaatmars in november 2023. Toen liepen er 85.000 mensen mee in Amsterdam, zo bevestigde de politie achteraf.