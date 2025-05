Tienduizenden lopen mars naar Vredespaleis, eersten aangekomen

DEN HAAG (ANP) - De eerste demonstranten die deelnemen aan het protest in Den Haag tegen het kabinetsbeleid rond Israël zijn aangekomen bij het Vredespaleis. Dat meldt een ANP-verslaggever die meeloopt. Bij het Vredespaleis staan een paar honderd sympathisanten de demonstranten op te wachten.

Tienduizenden mensen verzamelden zich eerst op het Malieveld, om daarna een mars naar het Vredespaleis te lopen. Vervolgens lopen de demonstranten weer terug naar het Malieveld.

Vrijwel iedereen is in het rood, op verzoek van de organisatie. Die wilde zo een 'rode lijn' tonen. De organisatie stelt een symbolische en fysieke rode lijn te trekken. "Daarmee roepen we de Nederlandse regering op om ook een duidelijke grens te trekken: stop de politieke, economische en militaire steun aan Israël zolang het de toegang tot hulpgoederen blokkeert en zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en structurele mensenrechtenschendingen in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden."