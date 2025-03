Oxfam Novib: herstel Gaza terug bij af als geweld verder oplaait

DEN HAAG (ANP) - Oxfam Novib vreest voor de gevolgen als het extreme geweld in Gaza weer terugkeert. Tijdens het recente staakt-het-vuren heeft de hulporganisatie waar mogelijk kunnen werken aan herstel, bijvoorbeeld van waterleidingen. Dat kan weer vernietigd worden als de aanvallen verder oplaaien. "Dan zijn we terug bij af", zegt Mirte Bosch, humanitair expert bij Oxfam Novib.

In de nacht van maandag op dinsdag heeft het Israëlische leger opnieuw zware aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij kwamen meer dan 330 mensen om het leven. Bosch: "We maken ons ontzettend zorgen. Er zijn indicaties dat we teruggaan naar het extreme geweld dat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien. De nachtmerrie voor mensen in Gaza is weer begonnen."

Gedurende het staakt-het-vuren heeft Oxfam meer hulp kunnen bieden aan de slachtoffers van de oorlog. De focus lag op acute noodhulp, en daarnaast is er gewerkt aan herstel. Er zijn watersystemen en infrastructuur gerepareerd en boeren hebben ondersteuning gekregen bij het herstellen van hun landbouwgrond. "Helaas was dit allemaal wel beperkt: door de grote schaal van vernietiging en omdat we niet de benodigde materialen binnen kregen om dat te doen."