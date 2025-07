Paar honderd mensen betogen in Den Haag voor Gaza

DEN HAAG (ANP) - Zeker driehonderd mensen hebben donderdag in Den Haag een stille protestactie gehouden tegen de Nederlandse opstelling in de oorlog tussen Israël en Hamas. Zoals al talloze malen eerder de afgelopen anderhalf jaar hielden onder meer ambtenaren hun wekelijkse sit-in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij voegden zich ditmaal de mensen die vrijdag zijn begonnen aan een permanente wake voor Gaza.

Ook andere groepen zoals artsen en naar eigen zeggen voormalig ambassadeurs sloten zich erbij aan. Er waren veel protestborden en na een minutenlange stilte klonk er applaus. Na een half uur gingen de meeste mensen weer weg.

Op de borden, veelal gericht tegen buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) en het ministerie van Buitenlandse Zaken, was onder meer te lezen: 'Minister Veldkamp, het is niet genoeg'. En: 'Het recht is geen keuzemenu.'

De mensen die meedoen aan de wake lazen voor de zevende dag op rij de namen van slachtoffers op. Ze willen daarmee doorgaan tot de bewindsman actie onderneemt.