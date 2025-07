Steenbergen en Van Wijk naar WK-finale 100 meter vrije slag

SINGAPORE (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich op de WK langebaan in Singapore geplaatst voor de finale op de 100 meter vrije slag. De 25-jarige titelverdedigster zwom 52,81 in haar halve finale en kwalificeerde zich als snelste voor de finale.

Ook Milou van Wijk plaatste zich voor de WK-finale. De 20-jarige Zuid-Hollandse tikte in de tweede halve finale aan in 53,51. Dat was in totaal goed voor de achtste plaats. De beste acht zwemsters gaan door naar de finale van vrijdag.

Steenbergen won vorig jaar in Doha de WK-titel door Siobhan Haughey uit Hongkong en de Australische Shayna Jack te verslaan. Op de Olympische Spelen in Parijs eindigde ze vorig jaar als zevende op de 100 meter vrije slag.