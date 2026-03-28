Paar honderd mensen bij pacifistische demonstratie Malieveld

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 13:54
DEN HAAG (ANP) - Op het Malieveld in Den Haag demonstreren op zaterdagmiddag een paar honderd mensen tegen de oorlog in Iran. De demonstranten roepen de Nederlandse regering op om bij te dragen aan de-escalatie, diplomatie en politieke oplossingen in plaats van oorlog.
De demonstratie is een initiatief van De Nieuwe Vredesbeweging, een pacifistisch platform. Zij hopen de overheid ervan te overtuigen zich, in navolging van Spanje, expliciet uit te spreken tegen de oorlog. Verder zou Nederland Israël en de VS moeten aanspreken op het onmiddellijk stoppen van de aanval en het naleven van het internationaal recht.
Bij de demonstranten ziet een verslaggever onder meer Iraanse vlaggen en een enkel Palestijns exemplaar.
Aan de andere kant van het Malieveld staat een andere groep steunbetuigers. Zij vieren de verjaardag van de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte. Hij zit vast in Den Haag vanwege zijn dodelijke strijd tegen drugs, met duizenden doden tot gevolg.
Mona-Lisa-oil-wood-panel-Leonardo-da

Waarom reizigers massaal wegblijven bij touristtraps

Investment-Risk-by-Country_Site

In kaart gebracht: De meest risicovolle markten ter wereld in 2026

images

Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

gandr-collage

Zijn we eindelijk van Mona af?

shutterstock_2757619351

Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

shutterstock_2731695823

Zie hier hoe goedkoop je leven kan worden met groene energie

