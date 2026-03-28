Britney Spears blut? Dat valt reuze mee

Britney Spears is weer rijker dan veel mensen denken. Terwijl de aandacht vooral uitgaat naar haar onverwachte optredens op Instagram en een recente verkeerszaak, meldt Stern dat haar vermogen begin 2026 juist aanzienlijk is.

De kern is de verkoop van haar muziekrechten eind 2025 aan Primary Wave, een grote partij die vaker catalogi van wereldsterren opkoopt. Volgens branche-inschattingen zou de deal 150 tot 200 miljoen dollar waard zijn geweest, al zouden daar na belastingen, provisies en andere kosten ongeveer 70 miljoen dollar netto van zijn betaald.

Daarboven kwam nog andere inkomsten. Stern schrijft dat Spears ook verdiende aan haar memoires The Woman in Me , die wereldwijd circa vier miljoen keer werden verkocht, aan de filmrechten daarvan en aan de verkoop van een huis in Calabasas. Zo zou haar totale vermogen nu uitkomen op ongeveer 150 miljoen dollar.

Dat is opvallend, omdat Spears in de afgelopen jaren juist vaak werd neergezet als een ontspoorde voormalige popster. Volgens het artikel leeft ze teruggetrokken in haar grote huis in Thousand Oaks, na een incident begin maart waarbij ze slingerend over de Highway 101 zouden hebben gereden. De uitkomsten van het onderzoek moeten daarna nog in de rechtbank worden besproken.

Het artikel is tegelijkertijd dat geld in de familie Spears nooit een neutraal onderwerp is geweest. Haar vader Jamie Spears en voormalige vermogensbeheerder Andrew Wallet zou in het verleden samen tot 140 miljoen dollar aan variabele en vergoedingen hebben opgestreken tijdens de omstreden curateleperiode, die in 2021 afloopt.

Ontvangt de hernieuwde toenadering van haar moeder Lynne Spears volgens Stern een beladen lading. Officieel gaat het om hulp en steun, maar wie de financiële geschiedenis kent, begrijpt waarom daar met wantrouwen naar wordt gekeken. Britney Spears is kwetsbaar, maar financieel is ze voorlopig krachtig sterker voor haar imago.