Paar honderd mensen bij sit-in voor Gaza op Amsterdam CS

AMSTERDAM (ANP) - Een paar honderd mensen houden een sit-in voor Gaza in de stationshal van Amsterdam Centraal Station. Ze zijn bijeengekomen nadat Israël opnieuw zware aanvallen had uitgevoerd in de Gazastrook en daarmee het staakt-het-vuren had geschonden.

Een deel van de groep kwam even na 19.00 uur aan na een protest bij de Stopera in de hoofdstad. Betogers eisten daar voorafgaand aan een vergadering van de Vervoerregio Amsterdam dat die moet breken met busvervoerder EBS wegens banden met Israël.

De demonstranten zitten in de stationshal, hebben Palestijnse vlaggen bij zich en klappen en scanderen onder meer "free free Palestine" en "Fuck you Israël". Voor CS staan meerdere busjes van de mobiele eenheid. Elders in de stad vieren Ajaxfans de 125e verjaardag van de voetbalclub.