Pakistaans leger: gijzeling in trein beëindigd, 28 doden

QUETTA (ANP/AFP) - Het Pakistaanse leger zegt dat de gijzeling in een trein is beëindigd. Daarbij zouden 28 militairen zijn omgekomen. 27 van hen waren niet aan het werk en zaten als passagier in de trein. De overige 346 gijzelaars zouden zijn gered.

Het Balochistan Bevrijdingsleger (BLA), dat de treinkaping opeiste, meldde eerder nog dat er vijftig gijzelaars waren gedood. De Pakistaanse autoriteiten, de lokale politie, het leger en het BLA noemen steeds wisselende aantallen gijzelaars en doden.

Volgens het leger zijn bij de reddingsoperatie dertig militanten van de separatistische beweging gedood.

Het BLA kaapte de trein dinsdag en eiste de vrijlating van politiek gevangenen. De militanten zeiden dat de burgers al snel waren vrijgelaten, maar dreigden de militairen te executeren als het leger zou ingrijpen. Het Pakistaanse leger zei dat hun reddingswerk werd bemoeilijkt omdat er kinderen en zelfmoordterroristen tussen de gijzelaars zaten.