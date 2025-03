Tiental steunbetuigers Duterte op vliegveld Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Een tiental mensen heeft zich woensdagavond verzameld op Rotterdam The Hague Airport om steun te betuigen aan Rodrigo Duterte. Ze hopen een glimp op te vangen van de 79-jarige oud-president van de Filipijnen, die even voor 17.00 uur landde.

De steunbetuigers, die in Nederland wonen, hebben Filipijnse vlaggen bij zich en roepen onder meer 'We love him', hoort een verslaggever van het ANP.

Duterte werd dinsdag aangehouden en wordt overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Het Internationaal Strafhof (ICC) wil hem berechten voor misdaden tegen de menselijkheid.