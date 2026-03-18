Het 8-uur-dogma: waarom onze slaapcyclus niet natuurlijk is

Eeuwenlang sliep de mensheid niet in één blok, maar in twee fasen. Rond negen uur 's avonds ging men naar bed, om rond middernacht weer wakker te worden. Wat volgde was een waakperiode van één à twee uur – tijd voor gebeden, gesprekken, seks of simpelweg peinzen in het donker. Daarna volgde de zogenaamde 'morgenslaap', tot het ochtendlicht de dag inluidd e.

De Amerikaanse historicus Roger Ekirch van Virginia Tech bestudeerde zestien jaar lang dagboeken, hofgeschriften en literatuur uit de middeleeuwen. Hij vond ruim 500 bronnen die bevestigen: bifasisch slapen was de standaard. Slaaponderzoeker Thomas Wehr bevestigde dit patroon in een experiment waarbij proefpersonen veertien uur per dag in volledige duisternis doorbrachten – na enkele weken vervielen zij vanzelf in twee slaapblokken.

Kunstlicht als gamechangers

Wat veranderde er? De introductie van kunstlicht en de Industriële revolutie maakten de nacht productief. Nachtwerk en het ploegensysteem dwongen arbeiders hun slaap te 'optimaliseren' tot één efficiënt blok. Doorslapen werd een economische noodzaak, geen biologische behoefte

De wereld slaapt anders

Het westerse monofasische slaapmodel is de uitzondering, niet de regel. In Japan is inemuri – een dutje in het openbaar – een teken van toewijding, niet van luiheid. In Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika dicteert de siëstacultuur het ritme: werken in de koelte, slapen tijdens de hitte.

Wat zegt de wetenschap nu?

Recente meta-analyses tonen een U-vormig verband: minder dan 7 uur slaap verhoogt het sterfterisico met 14 procent, meer dan 9 uur zelfs met 34 procent. Het optimale venster ligt tussen 7 en 9 uur – maar verschuift per persoon, afhankelijk van leeftijd, genetica en leefstijl. Er bestaat simpelweg geen magische grens.

De les? Wie 's nachts wakker wordt, hoeft niet in paniek te raken. Misschien doet uw lichaam gewoon wat het eeuwenlang heeft gedaan. En misschien is het tijd om het 8-uur-dogma te vervangen door iets genuanceerders: luister naar uw eigen ritme.