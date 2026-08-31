Pakistan: meer landen overwegen toetreding tot nieuw defensiepact

ISLAMABAD (ANP/BLOOMBERG) - Zes tot zeven overwegend islamitische landen hebben volgens Pakistan belangstelling getoond voor toetreding tot een nieuw bondgenootschap, het Defensiepact van Mekka. Er wordt volgens de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken gewerkt aan een manier om het eenvoudiger voor landen te maken om toe te treden.

Het gaat nu nog om een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saudi-Arabië en Turkije. Zij spraken af dat een aanval op een van de deelnemende staten zal worden gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. De Pakistaanse minister Ishaq Dar trad niet in detail over welke landen mogelijk nog meer willen toetreden, maar Bangladesh heeft al publiekelijk interesse getoond en ook Egypte is genoemd als mogelijk lid.

Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul. Daar gaan ze het hebben over militaire samenwerking.