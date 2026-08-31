Turkse economie groeit sterker dan verwacht in tweede kwartaal

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, steeg met 1,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, meldde het Turkse statistiekbureau.

Economen hadden gerekend op een groei van 1 procent, na een herziene groei van 0,3 procent in de eerste drie maanden van het jaar. Op jaarbasis vertraagde de bbp-groei wel tot 2,3 procent, vergeleken met een plus van 2,6 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal.

De consumptie van huishoudens, die meer dan twee derde van de Turkse economie uitmaakt, steeg in het tweede kwartaal met 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De consumptie steeg wel minder hard dan de stijging van 5,1 procent in het eerste kwartaal. In een presentatie over de inflatievooruitzichten eerder deze maand zei gouverneur Fatih Karahan van de Turkse centrale bank al dat de binnenlandse vraag in het tweede kwartaal was afgekoeld.