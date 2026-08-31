ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkse economie groeit sterker dan verwacht in tweede kwartaal

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 11:03
anp310826092 1
ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, steeg met 1,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, meldde het Turkse statistiekbureau.
Economen hadden gerekend op een groei van 1 procent, na een herziene groei van 0,3 procent in de eerste drie maanden van het jaar. Op jaarbasis vertraagde de bbp-groei wel tot 2,3 procent, vergeleken met een plus van 2,6 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal.
De consumptie van huishoudens, die meer dan twee derde van de Turkse economie uitmaakt, steeg in het tweede kwartaal met 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De consumptie steeg wel minder hard dan de stijging van 5,1 procent in het eerste kwartaal. In een presentatie over de inflatievooruitzichten eerder deze maand zei gouverneur Fatih Karahan van de Turkse centrale bank al dat de binnenlandse vraag in het tweede kwartaal was afgekoeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2835746933

Opa en oma vinden het gezellig, het kleinkind niet: 5 dingen die kinderen liever overslaan

shutterstock_2657400799

Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten

shutterstock_2835721131

Dit bedrag kom je als starter gemiddeld tekort voor een koophuis in 2026

shutterstock_2714366261

Wat een psycholoog meteen doorziet door 3 gebaren die je maakt

anp300826128 1

Amerikaanse militairen leiders waarschuwen Hegseth voor doorzetten Iranoorlog

krat-bier-duitse-grens-header

Zoveel goedkoper is een krat bier net over de Duitse grens — en in 2027 wordt het verschil nóg groter

Loading