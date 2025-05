Pakistan meldt acht doden bij Indiase aanvallen

ISLAMABAD (ANP/DPA) - Bij de recente aanvallen van India op doelen in Pakistan zijn acht mensen omgekomen en 33 anderen gewond geraakt. Dat meldt het Pakistaanse leger.

Volgens het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waren er vrouwen en kinderen onder de slachtoffers. Eerder meldde het leger dat er een kind was gedood in Bahawalpur, een stad in Oost-Pakistan.

India voerde dinsdagavond luchtaanvallen uit op meerdere locaties in Pakistan na dagen van oplopende spanningen om een dodelijke aanval van militanten in de betwiste Himalayavallei van Kasjmir.

Volgens de Pakistaanse inlichtingendienst zijn twee Indiase straaljagers neergeschoten.