Jet van Nieuwkerk heeft een 'genezende geboorte' gehad na een trauma

De geboorte van de tweede zoon van Jet van Nieuwkerk ging een stuk beter dan haar eerste. De foodblogger en dochter van Matthijs van Nieuwkerk noemen op Instagram haar "healingbirth".

"Na traumatisch bij Frenkie ging het nu precies zoals wij beiden hopen: thuis, in rust (ook met getier en 'nee nee, dit kan ik niet!'), het was in bad, alleen met de verloskundige en Ward aan mijn zijde. En nog steeds doet het ook gewoon godsgruwelijk veel pijn, ja hoor!", verzekert Van Nieuwkerk haar volgers.

"Door een betere ervaring zien de weken erna is nu ook anders zó uit", vervolgt de 36-jarige presentatrice. "Helderder, véél meer genieten, een sneller herstel, zekerder; gewoon alles veel meer. Ik had niet durven hopen dat dit óók kon. Vorige keer dacht ik vooral: oooh, die klus klaar ik wel zelfs. Ik heb me deze keer zoooo veel keer beter voorbereid."

Van Nieuwkerk, die vorige week onthulde dat haar tweede zoon Oos was geboren, denkt dat ze aan de andere kant misschien ook wel geluk heeft gehad. "Én de weg was ook al een keer vrijgemaakt", besluit ze. "Oosje is, net als zijn grote broer, een wonderboy, hij maakt ons gezin compleet."