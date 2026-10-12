Pakistan pakt honderden leden van partij ex-premier Khan op

PESJAWAR (ANP/AFP) - De Pakistaanse autoriteiten hebben honderden leden van de partij van oud-premier Imran Khan opgepakt, melden anonieme politieambtenaren aan AFP. Het zou gaan om 278 leden van de partij Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) uit de noordelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa, waar zondag de landelijke regering zondag de noodtoestand afkondigde.

In die door de PTI bestuurde provincie wordt al dagen geprotesteerd tegen de regering. Demonstranten eisen de vrijlating van Khan, die inmiddels drie jaar gevangenzit op beschuldiging van onder meer corruptie. De regio kent moeilijke economische omstandigheden en toenemend geweld van militanten.

De PTI meldde zondag al dat de lokale eerste minister Sohail Afridi werd gearresteerd. De regering zegt dat er niet adequaat wordt opgetreden tegen militanten en heeft het regiobestuur als "niet-functionerend" verklaard, tot de veiligheidssituatie verbetert. De PTI ziet de noodtoestand als een machtsgreep van de federale regering.