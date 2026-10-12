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Zelensky: weer lucht op sociale media na aanval datacenter Yandex

Samenleving
door anp
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WARSCHAU/KYIV (ANP) - Met zijn aanvallen op Russische datacenters heeft Oekraïne ook gebruikers van sociale media een dienst bewezen, denkt president Volodymyr Zelensky. "Het werd plotseling gemakkelijker ademhalen op veel sociale media" met minder Russische bots, zei de Oekraïense leider maandag. "Veel mensen is dat opgevallen."
Oekraïne bestookte de afgelopen dagen meerdere Russische datacentra van Yandex, "het Google van Rusland". Meteen waren er op sociale media "minder haat, minder verdeeldheid, minder provocaties", zei Zelensky via een videoverbinding op een veiligheidsconferentie in Warschau. "Want minder bots. Redelijk duidelijk waar die vandaan komen."
Westerse overheden waarschuwen al langer dat Rusland nepnieuws en propaganda verspreidt en versterkt op sociale media met talloze profielen van nepgebruikers.
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