Pakistan, Turkije en Saudi-Arabië sluiten defensiepact

JEDDAH (ANP) - Saudi-Arabië, Turkije en Pakistan ondertekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saudische leger en de regering aan persbureau AFP. De drie landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran.

Het akkoord was volgens een van de bronnen al langere tijd in voorbereiding, maar de recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif. Sharif arriveerde donderdag in Saudi-Arabië. Erdogan wordt vrijdag verwacht.

Over een strategische alliantie tussen de drie landen wordt al maanden gespeculeerd. Pakistan probeert te bemiddelen om een einde te maken aan de oorlog tussen de VS en Iran. Turkije heeft een diplomatieke rol gespeeld bij onderhandelingen over beëindiging van de oorlog in Gaza.