ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WSJ: VS houden rekening met beperkte Russische aanval op NAVO

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 4:25
bijgewerkt om vrijdag, 07 augustus 2026 om 5:48
anp070826009 1
De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt The Wall Street Journal.
De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. Onduidelijk is hoe waarschijnlijk de Amerikaanse diensten zo'n aanval achten.
De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie die nodig zouden zijn bij een eventueel conflict met Rusland of China. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading