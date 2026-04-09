Pakistan veroordeelt Israëlische aanvallen op Libanon

BEIROET (ANP/DPA) - De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft de "aanhoudende Israëlische agressie tegen Libanon" sterk veroordeeld, meldt hij op X. Hij heeft de Libanese premier Nawaf Salam gecondoleerd met het verlies van "duizenden kostbare levens" als gevolg van de aanvallen, schrijft Sharif.

Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat Salam contact opnam met Sharif om zijn inspanningen, "die leidden tot een staakt-het-vuren", te prijzen. Sharif zou hebben onderstreept dat Pakistan zich blijft inzetten om tot een vredesplan te komen.

Nadat Iran en de VS instemden met het sluiten van een door Pakistan onderhandeld staakt-het-vuren ontstond verwarring over in hoeverre dat ook voor Libanon geldt. Pakistan en Iran zeiden eerder van wel. Israël ontkent dat en voerde grootschalige aanvallen uit op Libanon met honderden doden als gevolg.

Verschillende landen veroordeelden de aanvallen. Volgens de Duitse bondskanselier Merz zouden die ertoe kunnen leiden dat het hele vredesproces mislukt.