Hulporganisaties slaan alarm over 'nachtmerrie' burgers Libanon

BEIROET (ANP) - Internationale organisaties slaan na zware Israëlische aanvallen alarm over het lot van burgers in Libanon. Hulpverleningsorganisatie CARE waarschuwt dat het Libanezen ontbreekt aan water, voedsel en bescherming en dat de gezondheidszorg op instorten staat. "We zien grote tekorten aan medicijnen, medische apparatuur en bloed", stelt landendirecteur Michael Adams in een verklaring.

Israël bombardeert in Libanon al weken het pro-Iraanse Hezbollah en ging daar ook mee door nadat een bestand was afgekondigd tussen de VS en Iran. "Families zijn opnieuw op de vlucht en hebben zich vaak al meerdere keren moeten verplaatsen", aldus Adams. "Mensen zijn uitgeput en leven onder constante stress, zonder basisvoorzieningen."

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelt dat deze week ook dichtbevolkte woonwijken en civiele infrastructuur zijn bestookt en roept Israël op burgers te beschermen. "Slechts enkele uren nadat de wereld het nieuws over een Amerikaans-Israëlisch staakt-het-vuren met Iran voorzichtig verwelkomde, is de nachtmerrie voor burgers in Libanon nog angstaanjagender geworden", zegt Heba Morayef van Amnesty.

Tekorten

De Libanese autoriteiten hebben aangegeven dat woensdag meer dan tweehonderd doden zijn gevallen door aanvallen. CARE-directeur Adams waarschuwt dat door tekorten in de zorg niet iedereen de benodigde hulp kan krijgen. "Artsen moeten werken met wat er nog is, terwijl ze steeds meer gewonden binnenkrijgen." Ook Amnesty stelt dat ziekenhuizen zijn "overweldigd" door het aantal gewonden en dat oproepen voor bloeddonaties zijn gedaan.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt aandacht voor tekorten in de zorg. Sommige medische voorraden kunnen binnen enkele dagen opraken, waarschuwt WHO-gezant Abdinasir Abubakar tegenover persbureau Reuters. "Als we nog een incident met veel slachtoffers krijgen, zoals gisteren gebeurde, wordt het een catastrofe", zei hij. "Waarschijnlijk vallen dan nog meer doden, gewoon omdat we niet genoeg voorraad hebben."