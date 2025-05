Pakistan voert luchtaanvallen uit op India

ISLAMABAD (ANP/RTR) - Pakistan voert een militaire aanval uit op India. Volgens het Pakistaanse leger gaat het om een vergeldingsactie, nadat India eerder in de nacht luchtaanvallen had uitgevoerd op militaire bases in Pakistan.

In nog niet geverifieerde berichten laat het Pakistaanse leger weten een militair vliegveld in Pathankot, een luchtmachtbasis in Udhampur en een militair depot in Beas te hebben geraakt.

Getuigen van persbureau Reuters melden meerdere explosies te hebben gehoord in de Indiase steden Amritsar en Jammu, maar het is niet duidelijk of die verband houden met de aanval.