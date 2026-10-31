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Tusk na onrust bij hof: oppositie wil democratie vernietigen

Samenleving
door anp
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WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse premier Donald Tusk heeft zaterdag gezegd dat de conservatieve en nationalistische oppositie de democratie en de rechtsstaat wil "vernietigen". Hij reageert daarmee op de onrust die is ontstaan rond het Constitutioneel Hof.
"Laten we de dingen bij hun naam noemen. Al jarenlang zijn er in Polen organisaties en politici die de democratie en de rechtsstaat willen vernietigen", zei Tusk in een toespraak.
Vrijdag moest de politie ingrijpen bij een protest bij het hof. Aanhangers van de rechts-conservatieve oppositiepartij PiS demonstreerden tegen de schorsing van voorzitter Bogdan Święczkowski, die in 2022 als rechter werd aangesteld toen de PiS nog aan de macht was.
PiS-regering
Tusk noemde de gebeurtenissen van vrijdag "gruwelijk" en zei dat hij hoopte dat de Polen "nooit meer getuige hoeven te zijn van soortgelijke taferelen".
Tusks regering probeert al weken rechters van het hof die zijn benoemd door de PiS-regering (2015-2023) uit hun ambt te zetten.
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