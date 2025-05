Palestijnen: ruim 460 doden in een week door aanvallen Israël

CAIRO (ANP/RTR) - Ruim 460 Palestijnen zijn de afgelopen week gedood bij Israëlische militaire aanvallen op de Gazastrook, meldde het ministerie van Volksgezondheid van het Palestijnse gebied zondag. In de periode van 11 tot 17 mei zijn ook ruim 1400 gewonden geteld.

Israël probeert in Gaza de Hamas-beweging uit te schakelen, die in oktober 2023 Israël aanviel. Inmiddels heeft het daarbij de Gazastrook grotendeels verwoest en verloren tienduizenden Palestijnen het leven. Beide partijen onderhandelen in Qatar opnieuw over een wapenstilstand. Volgens Israël is het overleg een direct gevolg van zijn nieuwe grote offensief.

Hamas en Israël waren halverwege januari al een tijdelijk staakt-het-vuren overeengekomen. Israëlische gijzelaars werden tegen in Israël gevangen Palestijnen geruild. Ook liet Israël humanitaire hulp toe tot de Gazastrook. Over een vervolg konden ze het na die eerste fase niet eens worden. Daarna barstte het geweld opnieuw los en blokkeerde Israël alle hulp aan Gaza.