Malieveld stroomt leeg, tienduizenden demonstranten lopen mars

DEN HAAG (ANP) - Het Malieveld in Den Haag is zo langzamerhand leeggestroomd, nu de tienduizenden deelnemers aan het protest tegen het kabinetsbeleid rond Israël meelopen in een mars naar het Vredespaleis. Een ANP-verslaggever, die meeloopt in de mars, meldt dat mensen schreeuwend lopen. Ze roepen heel hard: "Kabinet schande, bloed aan je handen".

De politie begeleidt de stoet. De meeste mensen zijn in het rood gekleed. Daartoe had de organisatie ook opgeroepen. Daarmee willen ze een "rode lijn" vormen.