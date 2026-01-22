Palestijns comité: grens Gaza - Egypte volgende week heropend

DAVOS (ANP/RTR) - De grens tussen de Gazastrook en Egypte wordt volgens een Palestijnse functionaris volgende week heropend. De grenspost van Rafah is vrijwel de enige in- en uitgang voor de belegerde strook land. De voorzitter van het Palestijnse technocratische comité dat tijdelijk het bestuur van de Gazastrook op zich neemt, Ali Shaath, maakte de heropening via videoverbinding bekend in Davos waar het World Economic Forum wordt gehouden.

Hij zei niet of de grens ook voor Palestijnen richting Egypte opengaat. De grens is al jaren vrijwel permanent door Israël gesloten. Hulporganisaties hebben voorraden hulp voor de Gazastrook aan de Egyptische kant staan die wachten op toelating.