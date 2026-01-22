ECONOMIE
Tieman: gevaarlijke trend dat budget voor infra relatief krimpt

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 12:29
anp220126104 1
DEN HAAG (ANP) - Het is een "gevaarlijke trend" dat de investeringen in infrastructuur als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) al jaren dalen. Dat heeft demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat, BBB) gezegd in een debat over zijn begroting. "Als we nu niet investeren in de netwerken van de toekomst, zijn we straks te laat."
Tieman citeerde cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, dat berekende dat in 2008 nog 1,7 procent van het bbp naar infrastructuur ging. In 2019 was dat percentage gedaald tot 1,5. "En inmiddels zijn we verder gedaald tot 1,2 procent", aldus de minister. "Weet: in de jaren zestig, toen we die enorme investeringen deden, zaten we op 2 procent."
Het kabinet waarvan Tieman deel uitmaakt, heeft juist bezuinigd op infrastructuur. Kortingen op het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds tellen tot en met 2039 op tot ongeveer 3,9 miljard euro. Over de gevolgen wordt later meer bekend.
