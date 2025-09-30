Schoof hoopt dat einde oorlog in Gaza nu echt in zicht komt

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof hoopt dat met het Amerikaanse plan snel een einde komt aan de oorlog in Gaza. "Met het belangrijke nieuws uit Washington komt een einde aan de oorlog in Gaza hopelijk echt in zicht. Het is nu aan Hamas om ook in te stemmen", laat hij weten op X.

"Een staakt-het-vuren, veilige toegang tot massale humanitaire hulp en vrijlating van alle gijzelaars zijn nu essentieel", aldus de premier. Het moet volgens hem "een serieuze stap zijn richting de enige mogelijke duurzame oplossing - de tweestatenoplossing". Voor Hamas is daarin geen rol meer.

De Amerikaanse president Donald Trump presenteerde het plan maandag na een gesprek in het Witte Huis met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die zegt het voorstel te accepteren. Hamas heeft nog niet gereageerd. Veel details van het plan moeten nog worden ingevuld.