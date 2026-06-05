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Palestijnse baby gedood door schoten Israëlisch leger

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 1:28
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HEBRON (ANP) - Een zeven maanden oude Palestijnse baby is vrijdagavond om het leven gekomen door schoten van het Israëlische leger. Zijn ouders raakten gewond. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.
Het leger loste volgens het ministerie schoten in de wijk Tel Rumeida ten zuiden van de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever. De auto van het gezin werd onder vuur genomen.
Volgens een verklaring van het Israëlische leger op Telegram vuurde een soldaat schoten af op een voertuig dat op de militairen afkwam. Uit de eerste bevindingen blijkt dat drie onschuldige burgers "gewond" raakten, aldus het leger. Er is volgens het Israëlische leger een onderzoek gestart naar het incident.
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