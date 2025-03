Palestijnse filmmaker Ballal weer vrij na arrestatie door Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Palestijnse filmmaker Hamdan Ballal is weer vrij na zijn arrestatie maandag door het Israëlische leger (IDF) op de bezette Westelijke Jordaanoever. Zijn vrijlating is op sociale media bekendgemaakt door Yuval Abraham en Basel Adra, met wie Ballal de Oscarwinnende documentairefilm No Other Land maakte.

Volgens Abraham en Adra is Ballal tijdens zijn detentie mishandeld. Adra deelde op Instagram een foto van Ballal, waarop hij in een stoel bij een medisch specialist zit. De filmmaker zou volgens zijn collega's 's nachts geboeid en geblinddoekt zijn geweest.

De Israëlische politie heeft de arrestatie dinsdag bevestigd. De IDF heeft gezegd dat drie Palestijnen waren opgepakt voor het "gooien van stenen" tijdens een "gewelddadige confrontatie" tussen Israëliërs en Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.

No Other Land won dit jaar de Oscar voor beste documentaire. De makers filmden vanaf 2019 de stelselmatige Israëlische verwoestingen van de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Israëlische minister van Cultuur noemde de prijs voor de documentairefilm "een triest moment voor de filmwereld".