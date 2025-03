Denemarken begint volgend jaar met dienstplicht voor vrouwen

KOPENHAGEN (ANP/DPA) - Deense vrouwen die na juli 18 jaar oud worden, kunnen binnenkort opgeroepen worden voor de dienstplicht. Denemarken wordt daarmee na Zweden het tweede EU-land dat de dienstplicht voor vrouwen invoert. De eerste vrouwen beginnen in de loop van 2026 aan hun diensttijd, is bekendgemaakt door minister van Defensie Troels Lund Poulsen.

In Denemarken moet iedere man van 18 jaar en ouder zich melden op de zogenoemde Defensiedag. Na een medische keuring moeten zij loten. De loting bepaalt of en in welke vorm ze vervolgens in dienst moeten. De diensttijd kan elf maanden duren.

Denemarken had eerder al gezegd dat het de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op dit vlak wilde opheffen. Vrouwen die op 1 juli 18 zijn geworden, moeten daarom ook komen opdagen op de eerstvolgende Defensiedag. Die is in 2026, waarna zij vanaf augustus kunnen beginnen.