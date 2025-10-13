Palestijnse gedetineerden wachten in bussen op vrijlating

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Bijna 2000 Palestijnse gedetineerden die door Israël worden geruild voor gijzelaars in Gaza, wachten bij gevangenissen al in bussen. Dat meldt een betrokken functionaris aan persbureau Reuters.

Veel van die gedetineerden worden naar verwachting overgebracht naar een ziekenhuis in de Gazastrook. Het zou gaan om 1716 Palestijnen. Ook gaat een deel van de gevangenen naar de Westelijke Jordaanoever.

Israëlische media hebben bericht dat de eerste zeven gijzelaars maandagochtend al zijn overgedragen aan het Rode Kruis. Israël heeft eerder gemeld dat de bussen met gevangenen vertrekken als de gijzelaars weer in Israël zijn.