Levenslange celstraf vastgoedtycoon Vietnam verlaagd naar 30 jaar

HO CHI MINH-STAD (ANP/BLOOMBERG) - Een hogere rechter in Vietnam heeft de levenslange gevangenisstraf van de Vietnamese vastgoedmagnaat Truong My Lan verminderd naar dertig jaar cel. Het hoger beroep ging over een eerdere uitspraak in een zaak over onder meer witwassen.

De rechter verklaarde maandag dat de jury bij het oordeel Lans oprechtheid en inspanningen om de gevolgen te herstellen zou hebben meegenomen. Volgens haar advocaten heeft Lan gewerkt aan het terugbetalen van duizenden obligatiehouders en honderden miljoenen aan gestolen banktegoeden.

De 68-jarige Lan was bestuursvoorzitter van vastgoedontwikkelaar Van Thinh Phat Group. Ze kreeg vorig jaar de doodstraf opgelegd voor haar rol in de grootste fraudezaak in Vietnam ooit. Ze werd schuldig bevonden aan het verduisteren van 12,3 miljard dollar (zo'n 10,7 miljard euro) van Saigon Commercial Bank. Ze kon nog wel onder de doodstraf uitkomen als ze minstens driekwart van de totale verduisterde tegoeden terugbetaalt.