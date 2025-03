Palestijnse Oscarwinnaar Hamdan Ballal opgepakt door leger Israël

JENIN (ANP) - De Palestijnse co-regisseur Hamdan Ballal van de documentairefilm No Other Land is op de bezette Westelijke Jordaanoever opgepakt door het Israëlische leger (IDF). Dat meldt het leger aan de Israëlische publieke omroep KAN.

Het leger stelt dat Ballal met stenen naar militairen gooide. Volgens de Israëlische krant Haaretz en Yuval Abraham, een Israëlische onderzoeksjournalist die samen met Ballal en Rachel Szor de Oscarwinnende film maakte, werd Ballal aangevallen door een groep kolonisten en vervolgens afgevoerd door Israëlische soldaten. Abraham deelde beelden van het incident op X.

No Other Land won dit jaar de Oscar voor beste documentaire. De makers filmden vanaf 2019 de stelselmatige Israëlische verwoestingen van de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.