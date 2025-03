Politie biedt excuses aan voor huisbezoek aan demonstrant

AMERSFOORT (ANP) - De politie biedt excuses aan voor de manier waarop een agent onlangs in gesprek is gegaan met een demonstrant bij haar huis in Amersfoort. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door onder andere het lokale medium Nieuwsplein33 en RTL Nieuws. Beelden die de vrouw van het voorval maakte, gaan rond op sociale media.

Op het filmpje is te horen dat een man, die niet volledig in beeld is, tegen de vrouw zegt dat ze vaak bij demonstraties is en dat hij wil weten waarom ze dat doet. De vrouw antwoordt onder andere dat ze demonstreert tegen genocide en dat ze zich daarvoor niet hoeft te verantwoorden.

De politiewoordvoerder zegt dat de politie de beelden heeft gezien. "De manier waarop het gesprek gevoerd is, is niet de manier waar wij voor staan. We betreuren dat dit zo is gegaan en bieden hiervoor onze excuses aan."