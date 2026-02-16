Palmen verwacht dat werken met minderheidskabinet niet anders is

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel Toeslagen) verwacht niet dat haar werk als onderdeel van het minderheidskabinet heel anders wordt dan in het voorgaande demissionaire kabinet. "Als ik kijk naar alle partijen in de Kamer, dan zie je dat mensen graag willen dat dit opgelost wordt," zei ze na haar gesprek met formateur Rob Jetten.

Palmen is de enige partijloze bewindspersoon in het aanstaande kabinet van D66, VVD en CDA. Ze voelt zich bij geen van de drie meer betrokken dan bij de anderen. "Ik blijf me 'partij voor de ouders' noemen," zei ze, verwijzend naar de duizenden ouders die vanwege de toeslagenaffaire in grote problemen zijn gekomen.

Palmen kwam als NSC-staatssecretaris in het kabinet-Schoof en bleef partijloos aan nadat haar partijgenoten in de zomer van 2025 het kabinet verlieten.