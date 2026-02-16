ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palmen verwacht dat werken met minderheidskabinet niet anders is

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 12:58
anp160226088 1
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel Toeslagen) verwacht niet dat haar werk als onderdeel van het minderheidskabinet heel anders wordt dan in het voorgaande demissionaire kabinet. "Als ik kijk naar alle partijen in de Kamer, dan zie je dat mensen graag willen dat dit opgelost wordt," zei ze na haar gesprek met formateur Rob Jetten.
Palmen is de enige partijloze bewindspersoon in het aanstaande kabinet van D66, VVD en CDA. Ze voelt zich bij geen van de drie meer betrokken dan bij de anderen. "Ik blijf me 'partij voor de ouders' noemen," zei ze, verwijzend naar de duizenden ouders die vanwege de toeslagenaffaire in grote problemen zijn gekomen.
Palmen kwam als NSC-staatssecretaris in het kabinet-Schoof en bleef partijloos aan nadat haar partijgenoten in de zomer van 2025 het kabinet verlieten.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-545207327

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

205490753_m

Veroudering? Vasten is ons krachtigste wapen.

170524-pope-trump-cr-0444_crop

Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

ANP-531189564

Gasvoorraad bijna op: hoe eng is dat

ANP-550431792

Bekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagen

Loading