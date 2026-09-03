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Pand Overasselt dicht na schietpartij, gebiedsverbod voor bewoner

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 9:48
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OVERASSELT (ANP) - Het huis in Overasselt, dat dinsdag werd aangevallen door tientallen bewapende mensen, is donderdag op last van de burgemeester gesloten voor de duur van een jaar. Ook geldt er een noodbevel jegens een van de bewoners van het adres, zo is te lezen in een verklaring op de website van de gemeente. Deze persoon mag "in beginsel voor de duur van twee weken" niet in de gemeente Heumen komen.
Het is de vierde keer dat de woning aan de Ewijkseweg in de Gelderse plaats wordt gesloten. In 2020 besloot de toenmalige burgemeester de woning voor een jaar op slot te doen, nadat bij een brand een drugslab werd ontdekt. Ook in 2024 en in 2025 ging de woning al enkele weken dicht. In 2024 gebeurde dat nadat er voor het huis mensen met wapens waren betrapt en vorig jaar werden er eind juli zeker 25 kogels op de woning afgevuurd.
De sluiting geldt per direct en het noodbevel tegen de bewoner is sinds woensdag van kracht. Ook worden op korte termijn camera's geplaatst.
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