Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten

In Amsterdam zijn vier panden voor een halfjaar gesloten, daartoe besloot de locoburgemeester vrijdag. Het gaat om filialen van De Pizzabakkers, twee op de Plantage Kerklaan, een op de Overtoom en een op de Haarlemmerdijk. De pizzaketen is de laatste tijd meerdere keren doelwit geweest van explosies.

"De panden zijn al meermaals het doelwit geweest van aanslagen en er wordt gevreesd voor een aanslag bij het pand op de Haarlemmerdijk", meldt de gemeente. De politie sluit niet uit dat er meer explosies volgen en daarom zijn de panden gesloten.

Sinds eind augustus waren er drie explosies op de Plantage Kerklaan, twee bij locaties van De Pizzabakkers en een bij een broodjeszaak met een andere eigenaar. Ook werd een explosief gevonden in de straat. Daarvoor werd een 14-jarige jongen aangehouden. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie bij een horecapand aan de Overtoom. Volgens AT5 ging het om een filiaal van de pizzaketen.