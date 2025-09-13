Ook slotetappe Vuelta ingekort wegens dreigende protesten

MADRID (ANP) - Ook de slotrit van de Vuelta zal zondag op een enigszins ingekort parcours worden afgewerkt. Voordat wordt begonnen aan een aantal lokale ronden in Madrid is de passage door de wijk Aravaca geschrapt, waardoor de rit ongeveer 5 kilometer korter wordt. Dat heeft te maken met mogelijke acties van pro-Palestijnse demonstranten, die deze editie al vaker de koers hebben verstoord.

Om nieuwe problemen op de slotdag te voorkomen is de politie-inzet in de Spaanse hoofdstad inmiddels bijna verdubbeld. In totaal worden er 800 agenten van de lokale politie ingezet, met daarnaast ook nog eens 1100 agenten van de nationale politie. Die moeten acties voorkomen van demonstranten die zich vooral richten op de deelname van de ploeg Israel-Premier Tech. Eerder kende een etappe in Bilbao al geen ritwinnaar toen actievoerders de finishstraat hadden bezet en moesten ritten worden ingekort. De acties hebben betrekking op de voortdurende aanvallen van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen.