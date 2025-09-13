Vloon met hoogte van 5,75 meter naar finale polsstokhoogspringen

TOKIO (ANP) - Menno Vloon heeft zich bij de WK atletiek in Tokio geplaatst voor de finale van het polsstokhoogspringen. De regerend Europees indoorkampioen bedwong een hoogte van 5,75 meter en zat daarmee bij de beste twaalf springers die maandag opkomen voor de strijd om de medailles.

De 31-jarige Vloon heeft tot nog toe weinig succes gekend op de mondiale kampioenschappen. Op de WK van Boedapest in 2023 strandde hij in de kwalificaties, het jaar daarvoor in Eugene haalde hij in de finale de aanvangshoogte niet. Vloon stond vorig jaar wel in de olympische finale en daarin eindigde hij als elfde. De Europese indoortitel dit voorjaar in Apeldoorn was zijn eerste medaille op een internationaal kampioenschap.

Absolute favoriet voor de titel is Armand Duplantis. De Zweed is tweevoudig wereld- en olympisch kampioen. Hij heeft deze zomer het wereldrecord op 6,29 gebracht.