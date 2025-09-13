ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vloon met hoogte van 5,75 meter naar finale polsstokhoogspringen

Sport
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 14:57
anp130925095 1
TOKIO (ANP) - Menno Vloon heeft zich bij de WK atletiek in Tokio geplaatst voor de finale van het polsstokhoogspringen. De regerend Europees indoorkampioen bedwong een hoogte van 5,75 meter en zat daarmee bij de beste twaalf springers die maandag opkomen voor de strijd om de medailles.
De 31-jarige Vloon heeft tot nog toe weinig succes gekend op de mondiale kampioenschappen. Op de WK van Boedapest in 2023 strandde hij in de kwalificaties, het jaar daarvoor in Eugene haalde hij in de finale de aanvangshoogte niet. Vloon stond vorig jaar wel in de olympische finale en daarin eindigde hij als elfde. De Europese indoortitel dit voorjaar in Apeldoorn was zijn eerste medaille op een internationaal kampioenschap.
Absolute favoriet voor de titel is Armand Duplantis. De Zweed is tweevoudig wereld- en olympisch kampioen. Hij heeft deze zomer het wereldrecord op 6,29 gebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535677682

Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

shutterstock_1333481999

Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

Loading