Paprika en citrusvruchten meest besmet met bestrijdingsmiddelen

Paprika is de groente met de meeste resten van bestrijdingsmiddelen; citrusfruit en aardbeien delen de titel voor fruitsoort waarop het vaakst schadelijke residuen zitten. Dat blijkt uit de nieuwe PesticidenEetwijzer, gebaseerd op metingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De fruitsoorten met de meeste pesticidenresten zijn citrusfruit, met gemiddeld 4,4 soorten pesticiden per product, die de twijfelachtige eer deelt met aardbeien. Druiven volgen op gepaste afstand met 'maar' 3,6 bestrijdingsmiddelen per product. Bij de groenten zijn paprika's het meest besmet met 2,1 pesticiden, gevolgd door spinazie en paksoi, met beide exact twee soorten bestrijdingsmiddelen per product.

De cijfers van de PesticidenEetwijzer zijn gebaseerd op steekproeven bij producten van boerderij tot supermarkt. De tests zijn over de jaren 2022-2024 uitgevoerd door de NVWA. Daaruit blijkt dat het totaal aantal resten op groenten en fruit is toegenomen met 7 procent. Ook is een stijging te zien in het aantal residuen van PFAS en hormoonverstorende pesticiden.

Schoonste producten

De cijfers zijn opvallend; uit onderzoek van het CBS blijkt namelijk dat het pesticidengebruik in de Nederlandse landbouw juist met 22 procent is afgenomen. In 2024 werd 3,9 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In de categorie groente, aardappelen en fruit blijkt echter wel weer een forse stijging: daar werd 26 procent meer gebruikt tussen 2020 en 2024.

Uit de metingen kwamen ook de relatief schoonste producten naar boven. Bij fruit zijn dat kiwi, watermeloen en ananas. De schoonste groenten zijn asperges, rode bieten en witlof.