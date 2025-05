Parachute probleem bij Duitsers, Defensie ziet geen mankement

DEN HAAG (ANP) - In een intern document van het Duitse ministerie van Defensie (Bundeswehr) wordt gewaarschuwd voor problemen met een nieuwe parachute. Die is ook in gebruik bij de Nederlandse militairen, maar hier zijn volgens Defensie geen aanwijzingen voor mankementen.

Het gaat om het valscherm van het type EPC-B van de Franse fabrikant Safran. Die worden sinds 2022 in Nederland gebruikt bij de Defensie Para School, de 11 Luchtmobiele Brigade en bij speciale eenheden van het Korps Mariniers.

In Duitsland meldden de omroepen NDR en WDR en de Süddeutsche Zeitung na onderzoek onlangs dat de parachute gevaarlijk kan zijn. Ze baseren zich op een document van de Bundeswehr. Een luitenant-kolonel stelt daarin dat het valscherm een "permanent potentieel gevaar" vormt voor de parachutist.

Schouder

Vooral bij een gelijktijdige sprong uit beide zijdeuren van het transportvliegtuig A400 M zou het mis kunnen gaan, staat in het document. Het risico is dat de paratroepers in elkaars lijnen terechtkomen. Dat zou in maart dit jaar ook een keer daadwerkelijk zijn gebeurd.

Nederland heeft duizend stuks van dit type parachute aangeschaft. In het begin waren er ook wat problemen mee, laat een woordvoerster van Defensie weten. Er waren meer blessures. Het ging om zes gevallen (op 1940 sprongen) waarbij het resulteerde in lichte beenblessures, twee keer een gebroken enkel en twee keer een schouder uit de kom. Er is toen besloten om tijdelijk niet met de EPC-B te springen.

Simultaan springen

Het ministerie ziet geen reden om naar aanleiding van de Duitse berichten opnieuw onderzoek te doen. "Dit is reeds gedaan, naar aanleiding van een geringe toename in het aantal blessures." Er zijn "wat aanpassingen aan de opleiding gemaakt en sindsdien zitten we weer op hetzelfde aantal blessures als voor de piek", aldus de woordvoerster.

"Wij blijven het valscherm gebruiken omdat er geen indicaties zijn dat er mankementen zijn aan het valscherm", laat het ministerie weten. "Duitsland ziet veel risico bij koepelbotsingen bij het simultaan springen uit de A400M. Nederland heeft dit type vliegtuig en dus ook die risico's niet." En als Nederlandse militairen toch uit de A400M springen gebeurt dat uit één deur en niet simultaan.

In Duitsland wordt de parachute nog maar beperkt ingezet, aldus NDR, WDR en Süddeutsche Zeitung. Ook zal hij minder worden gebruikt dan gepland: zes jaar met maximaal zestig sprongen. De Bundeswehr wilde niet ingaan op de zaak. Later werd het interne document "niet relevant" verklaard.