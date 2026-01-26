Paradiso kondigt verbouwing aan, verhuizing onvermijdelijk

AMSTERDAM (ANP) - Paradiso moet een "ingrijpende" renovatie ondergaan, heeft het poppodium bekendgemaakt. Onder meer geluidsoverlast, ruimtegebrek en de verslechterde constructie maken de verbouwing noodzakelijk. Het gaat om de renovatie van het huidige gebouw en een nieuwbouwproject op het perceel naast de concertzaal.

De renovatie betekent dat het poppodium tijdelijk moet verhuizen. Paradiso heeft nog geen alternatief onderkomen gevonden voor de periode van minimaal een half jaar waarin het dicht moet.

Het poppodium verwacht over ongeveer vijf jaar te starten met de verbouwing, die 93 miljoen euro moet gaan kosten. Paradiso verwacht zelf 25 procent van de kosten te kunnen dekken en is voor het overige deel nog in overleg met de gemeente.

Door de verbouwing verhoogt Paradiso ook de capaciteit van de concertzalen.