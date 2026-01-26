ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paradiso kondigt verbouwing aan, verhuizing onvermijdelijk

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 14:20
anp260126128 1
AMSTERDAM (ANP) - Paradiso moet een "ingrijpende" renovatie ondergaan, heeft het poppodium bekendgemaakt. Onder meer geluidsoverlast, ruimtegebrek en de verslechterde constructie maken de verbouwing noodzakelijk. Het gaat om de renovatie van het huidige gebouw en een nieuwbouwproject op het perceel naast de concertzaal.
De renovatie betekent dat het poppodium tijdelijk moet verhuizen. Paradiso heeft nog geen alternatief onderkomen gevonden voor de periode van minimaal een half jaar waarin het dicht moet.
Het poppodium verwacht over ongeveer vijf jaar te starten met de verbouwing, die 93 miljoen euro moet gaan kosten. Paradiso verwacht zelf 25 procent van de kosten te kunnen dekken en is voor het overige deel nog in overleg met de gemeente.
Door de verbouwing verhoogt Paradiso ook de capaciteit van de concertzalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

anp260126043 1

Interim-president Venezua heeft genoeg van de grote mond van Trump

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading